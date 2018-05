Torrent avisa que «resistirem fins que els presos tornin a estar amb nosaltres»

El president del Parlament, Roger Torrent, va assegurar ahir que les persones que estan al capdavant de les institucions catalanes seguiran lluitant perquè els presos polítics quedin en llibertat i els exiliats puguin tornar a casa: «No podríem fer una altra cosa que resistir i persistir perquè tornin a ser amb nosaltres». Així de contundent es va expressar en un acte d'homenatge a Oriol Junqueras que es va celebrar a Sant Vicenç dels Horts. Torrent va demanar a la societat catalana que sumi esforços per assolir aquesta fita, tot i que va admetre que «no serà fàcil».

El president del Parlament va advertir que cal «conjurar» tota la diversitat del país perquè «aquí no sobra ningú». Aquest és, des del seu punt de vista, «el millor homenatge» que es pot fer a Junqueras, ja que és «el que ell ha defensat sempre».

Torrent es va mostrar molt satisfet de prendre part en l'acte «Gols per l'Oriol» per reclamar l'alliberament de Junqueras i de la resta de presos, així com el retorn dels polítics exiliats. «Aquest esdeveniment és una mostra de junquerisme perquè hi ha gent molt diversa, de procedències i amb històries vitals molt diferents entre sí», va assenyalar, tot afegint que el que sempre ha predicat Junqueras és aquesta necessitat «d'abraçar tothom i estimar tothom».

En aquest sentit, va destacar que Catalunya és un país molt ric, on coexisteix un ampli ventall de formes de pensar i que s'ajunten per un projecte de futur comú, la República. «El millor que podem fer és estimar i sumar sempre, sumar socialment de punta a punta perquè aquí no sobra ningú», va apuntar. «Hem de conjurar-nos», va assenyalar Torrent, tot explicant que els representants de les institucions catalanes seguiran lluitant fins que els presos quedin en llibertat i els exiliats puguin tornar.

«No podríem fer una altra cosa que no sigui resistir i persistir fins que surtin», va advertir. Per aquest motiu va demanar a la ciutadania que no es rendeixi: «Agafem forces i aprofitem actes com aquests per abraçar-nos».