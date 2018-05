L'alcaldessa de Berga denuncia que és víctima d'un «judici polític»

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), va comparèixer davant del jutjat penal 2 de Manresa acusada d'un presumpte delicte de desobediència per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament. Venturós va denunciar ser víctima d'un «judici polític» i no jurídic. Segons la batllessa, «és un judici amb un culpable ja d'entrada que posa en qüestió aquesta falsa neutralitat a la qual tant apel·la el ministeri fiscal».

També va denunciar la «complicitat» entre l'Estat i els «crepuscles de la ultradreta», ja que la denúncia la va interposar Societat Civil Catalana. L'alcaldessa va respondre tant a les preguntes del ministeri fiscal com de la seva defensa i va insistir en el fet que no va retirar la bandera per respondre «al mandat del poble». A les conclusions, Venturós va voler recordar els polítics que es troben a la presó i la jutge li va demanar que «mantingui la calma» i «se centri en el procediment». El judici va quedar vist per a sentència.

En la seva declaració davant la magistrada, Venturós va recordar que no va fer cas al requeriment de la Junta Electoral de retirar l'estelada durant dos períodes electorals de l'any 2015 en considerar que no es tractava d'una «ordre». «Enteníem que en ple procés de ruptura s'havia d'ignorar allò que vingués dels jutjats i estigués polititzat», va assenyalar l'alcaldessa, que va recordar que la bandera es va penjar per un acord de ple celebrat el setembre de 2012, i que en cap moment «va estar impugnat pel govern espanyol». A preguntes del ministeri fiscal sobre la no retirada de l'estelada, la batllessa va dir que el requeriment el va entendre com a «propaganda de la política estatal vinculada al poder judicial».