Millo demana als alcaldes garantir la "neutralitat" de l'espai públic

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha demanat aquest dimarts als alcaldes de les poblacions catalanes que garanteixin la "neutralitat en la gestió dels espais públics" per evitar enfrontaments per la presència de símbols partidistes.

Ho ha fet a través d'una carta que ha enviat a tots els alcaldes de Catalunya, després que en els últims mesos s'hagin produït alguns incidents per símbols relacionats amb el procés independentista, com l'agressió que es va produir el dilluns a Canet de Mar (Barcelona) per unes creus grogues instal·lades a la platja.

En la carta, Millo recorda que la Constitució estableix el principi de neutralitat de l'actuació de totes les administracions públiques i defensa que això és "particularment important en tot allò que respecta a la presència de banderes, pancartes i símbols de caràcter partidista de diferents ideologies en espais públics de titularitat municipal".

Així mateix, ha assegurat que en els últims mesos els carrers i places de municipis catalans "estan sent ocupats per aquesta simbologia partidista", i que en els últims dies s'estan començant a estendre a les platges.

Ha avisat els alcaldes que "els Ajuntaments han de mantenir aquesta neutralitat en la gestió dels espais públics dels quals són competents i responsables", ja que considera que l'espai públic és de tots els ciutadans i no solament dels quals expressen una opció política.

El delegat del Govern espanyol a Catalunya ha lamentat que "l'incompliment d'aquesta objectivitat i neutralitat en l'ocupació de determinats espais públics ha produït, en alguns casos, una ruptura de la convivència", en referència a incidents que s'han produït entre ciutadans.

Per això, ha assenyalat que els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir la neutralitat als espais públics i "l'obligació de no permetre la seva ocupació amb símbols" que puguin perjudicar la convivència.

"El més important és vetllar per la convivència als nostres municipis, una tasca en la qual els Ajuntaments teniu una responsabilitat fonamental com a garants de la neutralitat dels espais públics i amb l'obligació de no permetre la seva ocupació amb símbols que puguin acabar perjudicant-la", ha sentenciat.