Cuixart es presenta des de la presó a la reelecció d'Òmnium Cultural

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que es troba en presó preventiva a Soto del Real des del 16 d'octubre, es presentarà a la reelecció del càrrec. Cuixat ho va anunciar en una carta adreçada als més de 117.000 socis de l'entitat, en la qual assegura que ser candidat és «un honor, un plaer i un acte de responsabilitat molt gran», va assenyalar ahir Òmnium en un comunicat.

En la missiva, Cuixart va subratllar que Òmnium ha de convertir-se en una eina encara més potent en la defensa de la cohesió social i de les llibertats «davant la regressió autoritària que no s'aturarà», per la qual cosa ha reclamat unió en la diversitat. L'entitat renovarà la seva presidència i bona part de la seva junta directiva el 16 de juny en una assemblea general que se celebrarà al pavelló de Vall d'Hebron.

La candidatura de Cuixart compta amb la presència de bona part de l'actual junta directiva i Marcel Mauri optarà a la vicepresidència primera, i mantindrà l'aposta dels darrers anys per campanyes com les de «Crida per la Democràcia» i «Demà Pots Ser Tu».

El Suprem va denegar la sortida en llibertat provisional a l'exconseller català d'Interior Joaquim Forn perquè considera que persisteix el risc de reiteració delictiva basant-se que el processat va donar suport als Comitès de Defensa de la República (CDRs) en una carta pública.

La decisió va ser adoptada pel magistrat que instrueix el cas obert pel procés en l'alt tribunal, Pablo Llarena, que en un acte notificat ahir indica que, malgrat les seves declaracions judicials, el processat va expressar en una carta pública, signada també per l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, el seu suport als CDRs.

En el mateix acte, el jutge suma a aquest risc de tornar a delinquir el de la fugida, agreujat pel fet que altres processats van fugir, diu, «amb sorprenent èxit».



A favor dels CDR

En la carta a favor dels CDRs Junqueras i Forn, que són en presó preventiva des de novembre passat, incitaven a «resistir i mantenir-se ferms» i, a més, proclamaven que «un país viu no es resigna, ni cedeix a la repressió ni a l'amenaça». La missiva va ser llegida el passat 2 de maig en un acte públic celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona