Selectivitat 2018: Extremadura inaugura avui les proves, que començaran la setmana vinent a Girona

Els alumnes extremenys s'examinaran de l'Avaluació de Batxillerat (EBAU) aquesta setmana, els dies 5, 6 i 7 de juny, de la mateixa manera que els d'Aragó, Balears, Castella i Lleó, Madrid, Comunitat Valenciana i Extremadura. En el conjunt de l'Estat, uns 300.000 estudiants participaran d'aquestes mateixes proves, que se celebraran durant la primera quinzena de juny en totes les comunitats espanyoles.

Els primers estudiants a examinar-seran els de Castella-la Manxa, que s'hauran d'enfrontar a les proves partir d'avui, dilluns, igual que els d'Aragó, Balears, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Extremadura. A les Canàries i la Rioja els batxillers s'examinaran de les proves de Selectivitat els propers 6, 7 i 8 de juny, mentre que els alumnes de les regions de Cantàbria i Múrcia han de fer els dies 8, 11 i 12 de juny. La setmana següent, serà el torn dels estudiants d'Andalusia, Catalunya i Galícia, el 12, 13 i 14 de juny.

Selectivitat 2018: Majoria de dones

En 2017, es van matricular a les Proves d'Accés a la Universitat un total de 280.852 alumnes, dels quals el 55,8% van ser dones. Així, del total d'alumnes inscrits, finalment, es van presentar 264.980 i 230.530 estudiants les van superar.

El Ministeri d'Educació va publicar en passat gener al Butlletí Oficial de l'Estat l'ordre per la qual regula les característiques que tindrà l'Avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, una prova amb un disseny similar a la realitzada l'any passat ja l'antiga Selectivitat. Així, només serà obligatòria per als alumnes que vulguin estudiar un grau.