L'Executiu suspèn les visites a exconsellers a les presons per motius burocràtics

El Govern va decidir suspendre les visites previstes per a avui de consellers nomenats pel president Quim Torra als seus antecessors que segueixen en presó preventiva -llevat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva- a causa de «motius burocràtics», per no haver obtingut «autorització», segons fonts de la Generalitat. Després que ahir el president de la Generalitat visités els presos sobiranistes als centres penitenciaris madrilenys, avui estava previst que els nous consellers del Govern també acudissin a les presons madrilenyes d'Estremera i Alcalá-Meco per a un simbòlic «traspàs de carteres» amb els seus antecessors a la presó.

Fonts de la Generalitat van assegurar que el Ministeri d'Interior «només autoritzava les visites» a Junqueras i Romeva, de manera que «queda suspesa la resta de visites» que estaven previstes per a avui. El Govern, a més, va expressar el seu «malestar» pel fet que no es puguin fer les visites per motius «burocràtics» i va assegurar que espera completar-les «en els pròxims dies», van indicar fonts de l'Executiu.

L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva havien sol·licitat poder comunicar-se amb els nous consellers Pere Aragonès (Economia i Hisenda i vicepresident), Chakir El Homrani (Treball, Afers Socials i Famílies), Ernest Maragall (Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència), i Ester Capella (Justícia).

De la seva banda, segons fonts d'Institucions Penitenciàries, l'exconseller de la Presidència Jordi Turull havia demanat veure Elsa Artadi (Presidència i portaveu) i Jordi Puigneró (Polítiques Digitals i Administració Pública), mentre que l'extitular de Territori i Sostenibilitat Josep Rull havia sol·licitat veure's amb Damià Calvet -que es farà càrrec d'aquesta mateixa cartera- i Maria Àngels Chacón (Empresa i Coneixement). Fonts de la Generalitat van assenyalar que també el conseller d'Interior, Miquel Buch, pensava viatjar a Estremera per veure's amb el seu antecessor empresonat, Joaquim Forn.



Diàleg «urgent»

Per altra banda, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va insistir en què és «urgent» que mantingui una trobada amb el nou president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè pel Govern és «molt important» saber quins plans té tant sobre els polítics independentistes a la presó preventiva com sobre l'autodeterminació d'aquesta comunitat autònoma. «Ens hem intercanviat missatges i hem quedat per veure'ns el més urgent possible. És urgent. Vivim moments molt excepcionals a aquest país, em consta que el senyor Sánchez ho comparteix i el que voldríem saber nosaltres és amb quin PSOE o amb quin president del Govern central ens trobarem finalment», va assenyalar.

En declaracions als mitjans a les portes de la presó d'Estremera, on va visitar els líders independentistes que es troben en situació de presó preventiva, Torra es referia a si quan mantinguin aquesta reunió es trobarà amb el Pedro Sánchez que va voler despenalitzar la convocatòria de referèndums o amb el que va votar a favor del 155. «Quin PSOE ens trobarem? Ens sembla molt important conèixer el projecte que té el senyor Sánchez per a Catalunya, no només en termes de presos polítics sinó també en termes del dret d'autodeterminació a Catalunya», va afirmar. Segons va dir el president de la Generalitat, per a ell «l'important és que Espanya prengui consciència» de la necessitat «que es faci justícia i no escarment».



Cs reclama mantenir el 155

Per part seva, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va defensar que el Partit Popular, el PSOE i el seu propi partit haurien d'acordar i aprovar al Senat la reactivació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya per no permetre que els independentistes tornin a tenir les eines amb les quals van donar un «cop a la democràcia».