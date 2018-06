David Elvira deixa el CatSalut i valora projectes sanitaris fora de Catalunya

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, va anunciar que deixa el càrrec i que està valorant diferents opcions professionals vinculades al sector, segurament fora de Catalunya, van confirmar a Efe fonts del Departament de Salut. Elvira (Barcelona, 1974), el nom de la qual va sonar a les quinieles per ser nou conseller de Salut de la Generalitat quan Quim Torra conformava el seu govern, «ajudarà en la transició amb el nou equip per assegurar una continuïtat del model i del projecte», va assenyalar un portaveu del Departament de Salut, la nova consellera del qual és Alba Vergés (ERC). Elvira va ser nomenat director del CatSalut per l'exconseller Toni Comín al gener del 2016 i s'ha mantingut en el càrrec també durant l'aplicació de l'article 155, fent de responsable del departament després de la fugida de Comín a Brussel·les. Fonts del sector sanitaris van valorarla professionalitat d'Elvira.