La germana de Bassa demana que no es normalitzi el que no és normal

La germana de l'exconsellera d'Afers Socials Dolors Bassa, Montse Bassa, no vol que els ciutadans «normalitzin el que no és normal» i els presos catalans puguin caure «en l'oblit». En una entrevista, Bassa diu que els familiars se senten «responsables» de donar veu als polítics que estan tancats a Alcalá Meco, Estremera o Soto del Real, i avisa que repetir que estan «forts» fa «mal a la societat» perquè no és del tot cert. «Els familiars ho sabem, no estan forts les 24 hores del dia ni els 7 dies de la setmana», admet Montse Bassa, que reivindica que «és impossible» que una persona privada de llibertat «estigui bé i forta». «Tenen l'alegria dels 40 minuts d'una visita a través del vidre, però després queden les 16 hores closes, els menjars en silenci, les cues per a tot...», explica.

«No demano fer un discurs victimista, però potser ens hem d'indignar una mica», insisteix. «Cada vegada veig més clar que la frase 'estan forts' fa mal a la societat, perquè hem d'empatitzar amb ells, i pensar com de dur és», explica Bassa, que creu que, si no, tothom inconscientment torna a la seva rutina i pot acabar «normalitzant allò que no és normal».

Montse Bassa també fa molta campanya per evitar que els mitjans de comunicació i els ciutadans oblidin les dones empresonades, la seva germana i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. «Ara noto que hi ha molta gent que lluita» perquè això no passi, diu, recordant que la mateixa Dolors Bassa, abans de tornar a entrar a la presó, es va acostar als periodistes i «amb els nervis que devia tenir, en una situació tan extrema» els va dir que aquesta vegada no se n'oblidessin. «Aquesta mena d'oblit ella el notava, ho va viure en la seva pròpia pell», admet. «El dolor és frustrant», reconeix la germana de la consellera destituïda, que ja ha superat els 100 dies a Alcalá Meco. Montse Bassa explica que quan la seva germana va sortir de la presó, a primers de desembre, «li va costar tornar a fer vida normal».