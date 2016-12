Previsió de temporal de vent i mala mar a Girona

Temporal de vent i mala mar a Girona. Aquesta és la situació que viuran les comarques de la costa i del pre-litoral de la demarcació, sobretot a partir del migdia quan l'episodi prendrà força.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions i té en prealerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per la previsió d'incidències derivades de l'episodi de fort vent previst, en especial al front marítim. A més també hi ha emesa una Prealerta del Pla per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) per la possibilitat d'inundacions a la costa.

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indica que a partir del migdia s´espera l´entrada de vent de component nord i est, un fenomen que s´accentuarà a partir de mitjanit, que es quan s´esperen les majors ratxes de vent.

Protecció Civil recomana molta prudència en la mobilitat i també en la pràctica d´activitats a l´aire lliure. I recorda que en els moments de les ràfegues més intenses cal protegir-se sobretot d´elements que semblin inestables i interrompre puntualment les activitats que suposin estar exposats a aquests forts vents, entre altres.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent de component Nord i Est provocarà onades superiors als 2,5 metres a tot el litoral i podran arribar a prop dels quatre metres a partir del migdia.

Per tot això, Protecció Civil de la Generalitat demana a la ciutadania extremar les precaucions en tot el front marítim i en especial a les zones portuàries, espigons i en totes les activitats que es realitzin a prop de la costa. I recorda que cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat, malgrat aparentment no s'observi una situació de risc.