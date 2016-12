Recuperen 9 cadells de gos vius en un contenidor de Llagostera

La Policia Local de Llagostera ha recuperat un total de 9 cadells de gos que havien estat llençats en vida a l'interior d'un contenidor d'escombraries del municipi.

Els agents han rebut una trucada telefònica alertant que s'escoltaven crits d'animal procedents de l'interior d'un contenidor situat davant de la zona esportiva de la urbanització La Canyera.

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una patrulla que ha comprovat com a l'interior de l'esmentat contenidor hi havia nou cadells de gos acabats de néixer. Els cadells estaven a l'interior d'un sac lligat i completament molls.

La Policia local ha rescatat els nou animals i els ha traslladat a un centre veterinari per intentar salvar-los i ha obert una investigació per intentar identificar l'autor material dels fets. En aquest sentit demana la col·laboració ciutadana per identificar-ne el possible autor.

Des de la Policia Local de Llagostera es recorda que el Maltractament animal és un delicte tipificat a l'article 337 del codi penal on es preveuen penes de tres mesos i un dia a un any de presó "a qui per qualsevol mitjà o procediment maltracti als animals causant-li lesions que li menyscabin greument la salut o el sotmeti a explotació sexual. Així mateix també es contemplen penes d'un a sis mesos a qui abandoni un animal en condicions en què pugui perillar la seva vida o integritat.