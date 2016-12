Ripoll recuperarà els noms populars de carrers i places

Pocs mesos després de l´entrada de Teresa Jordà com a alcaldessa de Ripoll el 2003, un grup de veïns va demanar a l´Ajuntament que es canviés el nom de plaça d´Espanya pel de Llibertat. Tot just feia un mes que hi havia hagut canvi de govern i el consistori tripartit va assumir aquesta denominació que no era del tot nova, perquè en realitat ja l´havia portat en dues ocasions anteriors. La primera vegada va ser després d´esclatar la revolució espanyola de 1868 que va acabar amb el destronament d´Isabel II. Més tard els carlins van anomenar-la com a plaça dels Furs Catalans, però el 1903 va tornar a dir-se de la Llibertat, i un cop acabada la guerra civil, el 1939, va adoptar el castís nom de plaça d´Espanya. Malgrat tot el ventall de denominacions oficials, els ripollesos sempre l´han conegut com a plaça dels Porcs, perquè era l´espai destinat al mercat setmanal d´aquests animals.

Ara la plaça dels Porcs tornarà a ser coneguda així més enllà de l´imaginari col·lectiu dels vilatans. Els noms populars acompanyaran als actuals, arran d´una moció que la CUP va presentar al darrer plenari. Els topònims històrics genuïns d´un terme han de ser predominants a l´hora d´anomenar les vies urbanes, segons els criteris de l´Institut d´Estudis Catalans. Per això tots els regidors van votar a favor d´aquesta iniciativa que l´equip de govern convergent va enriquir proposant que, a més, el plafó amb el nom històric s´acompanyi amb una imatge antiga d´aquell indret. També incorporaran una explicació del perquè del canvi de denominació, i més endavant codis QR amb ampliació de continguts. El barri vell de Ripoll és on es concentren la majoria d´aquests carrers i places, que a més tindran una ruta perquè es puguin recórrer gràcies a l´edició de fulletons explicatius que es repartiran a l´Oficina de Turisme. L´historiador Gonçal Cutrina va publicar el 1989 el llibre Ripoll, entre dos rius, on inventariava noms de carres, places, passejos, avingudes, carreteres, ponts i sectors del municipi.