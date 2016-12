El temporal inunda el passeig de Blanes i el vent provoca caiguda d'arbres

El temporal de llevant ha deixat el passeig marítim de Blanes inundat aquesta matinada. El gran onatge acompanyat del fort vent ha deixat una imatge, que ja va essent típica de finals d'any en molts punts de les comarques de Girona. Aquest fet ha provocat que aquest punt de la façana marítima de Blanes s'hagi omplert de sorra, tot i això, no s'han hagut de lamentar danys.



La previsió és que l´estat de la mar no millori en les pròximes hores i la Costa Brava és un dels punts on es reforçarà el temporal. A Begur s'ha assolit, avui a les 8 del matí, una onada de fins a 10 metres d'alçada, segons Ports de l'Estat.



A banda de Blanes, a altres punts de la demarcació, el temporal de vent ha provocat la. Els Bombers de fet han hagut de fer fins a cinc sortides -fins a dos quarts de nou del matí- relacionades amb els efectes del canvi de temps. Per exemple han hagut de retirar un arbre que havia caigut al mig de la via al carrer Mediterrani de Blanes de matinada; el mateix en una carretera deTamariu o a Palafrugell. A Tossa també ha arribat l'aigua fins al passeig.El vent ha assolitEs tracta del punt de la demarcació on el vent ha estat més agressiu però també s'ha deixat sentir de valent en punts on aquests registres són menys habituals. A Castell d'Aro per exemple hi ha hagut un cop de 59,04 quilòmetres per hora i al litoral de Roses, una de 68.El temporal també ha anat acompanyat de pluja i des d'ahir fins avui del matí, segons el, a punts de l'Empordà és on leshan deixat uns registres més elevats. A; a Roses, 29,1 litres; a Portbou, 21,5 i a Cassà de la Selva, 15,2 litres.La previsió és que el temporal dees mantingui a la demarcació de Girona. S'intensificarà a la tarda, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. Serà llavors quan les pluges guanyaran més terreny. A la Costa Brava això es materialitzarà amb unProtecció Civil manté l´Alerta del Pla dePROCICAT per la previsió d'incidències derivades de l'episodi de fort vent i també el Pla per Inundacions a Catalunya INUNCAT.