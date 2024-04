Camí de Mar: d’Argelers a Malgrat

El president de la Diputació de Girona Miquel Noguer, Nathalie Regon-Planas, representant de les poblacions de la costa de la Catalunya Nord i més d’una vintena d’alcaldes de les localitats costaneres gironines varen participar ahir en la presentació i posada en escena del projecte Camí de Mar, que pretén enllaçar Argelers de la Merenda amb Malgrat aprofitant les rutes ja existents, i algunes per crear, que permetin completar tot recorregut. Un cop acabada, l’obra tindrà un total de 250 quilòmetres de recorregut.

Eduard Bonmatí, com a representant de l’Associació Camí de Mar, va explicar que: «aquest és un projecte que pretén crear un camí transfronterer que uneixi la Costa Brava amb la Costa Vermella» i va emfatitzà en: «que sigui un projecte que respecti l’entorn i que serveixi per protegir el litoral marí».

El també promotor del projecte Josep Lluís Martínez va destacar que: «el Camí de Mar ha de ser una eina de turisme, salut, impacte econòmic en el territori i desestacionalitzador del turisme».

Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona Miquel Noguer va definir el projecte: «d’idea brillant», davant la qual va voler posar l’accent en el fet: «de ser-hi tots els ajuntaments, consells comarcals i institucions a qui correspongui per tal de fer-la possible». I també va apuntar que: «cal buscar la fórmula jurídica per canalitzar-la aquesta unió». I va anar més enllà, assegurant que una de les claus: «no és fer l’obra inicial, sinó assegurar la seva conservació i manteniment un cop feta».

En nom de les poblacions que banya la Costa Vermella, Nathalie Regon-Planas va apuntar que: «el projecte ha de començar per la Catalunya Nord, ja que d’aquesta manera es pot començar a buscar finançament a través d’alguns programes d’ajudes europees» i va instar els presents a una segona reunió a la Catalunya Nord, la pròxima tardor.

Els participants a la presentació de projecte / DdG

Els diferents alcaldes de les localitats gironines per on passarà el Camí de Mar varen acollir el projecte de manera molt positiva, destacant que aquest permetrà crear un flux de turisme durant tot l’any, amb pernoctacions en les diferents poblacions de la costa catalana i francesa i que desestacionalitzarà el turisme d’estiu. També varen posar la seva atenció en la conservació posterior, com un dels punts claus de la nova infrastructura.

Camí de Mar

El projecte de Camí de Mar contempla un recorregut des d’Argeles de la Merenda a Malgrat , amb un total de 250 quilòmetres, que es podran fer en diferents etapes, segons el ritme i les necessitats de cada persona. De totes maneres, la idea inicial és poder-ho cobrir com a màxim en divuit etapes.

La ruta es divideix en tres trams: Nord, Central i Sud i dels 250 quilòmetres totals, actualment n’hi ha 155 ja fets i en bon estat i 62 en els quals cal alguna intervenció i 33 que cal fer la unió entre camins.