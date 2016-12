Creu Roja necessita 1.500 joguines en una setmana

La Creu Roja Joventut de Girona fa una crida per recollir 1.500 joguines més fins al proper dimecres, 28 de desembre, ja que fins ahir l'entitat només havia aconseguit recollir la meitat de les 3.000 joguines que necessita per arribar a més de 600 famílies i 1.200 infants del Gironès en situació de vulnerabilitat.

A una setmana de tancar la recollida de joguines per a fills de famílies sense recursos econòmics, l'entitat humanitària va demanar implicació per complir els objectius de la campanya «Els seus drets en joc», dins de la qual es demanen joguines noves, no bèl·liques i no sexistes. Les joguines que més falten són les d'infants de 0 a 12 anys i, sobretot, jocs de taula pensats per a tota la família. Perquè enguany, Creu Roja Joventut s'ha marcat com a objectiu que totes les famílies també rebin un joc de taula cooperatiu –com ara cartes, jocs de memòria o construccions, entre d'altres.



Contes, llibres i material escolar

Fins ara, la majoria de peces donades pels gironins són per a les franges d'edat de 3 a 5 anys. Cada any, els lots de joguines que s'entreguen van acompanyats de contes, llibres i material escolar. És per això que, a banda de joguines, la Creu Roja també necessita recollir aquests complements.

A més de particulars, també s'ha comptat amb la col·laboració d'unes 25 escoles i empreses de la capital gironina i s'està tirant endavant gràcies a una trentena de voluntaris. Les joguines es poden donar fins al 28 de desembre del 2016 en qualsevol dels punts de recollida que Creu Roja Joventut té distribuïts per tot el territori gironí i que es poden consultar al seu web «La joguina educativa».

Dissabte, totes les assemblees locals de la Creu Roja van muntar parades informatives i de recollida de joguines al centre de la ciutat de Girona.