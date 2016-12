La CUP de Ripoll denuncia que alguns regidors són proveïdors del consistori

La CUP de Ripoll ha demanat un informe d'intervenció a l'Ajuntament després de constatar que diversos regidors són proveïdors i han estat emetent factures al consistori. El grup ha detectat que els regidors que han facturat a l'Ajuntament de Ripoll són Ramon Santanach (com a administrador de Papereria Ripollesa), Magda Perramon (a través del seu propi NIF i de l'empresa d'un familiar de primer grau, Taller Segadell) i Ramon Serra (a través del seu propi NIF i com a administrador únic d'Home Fosc SL). Santanach, de l'equip de govern de CiU, és regidor de l'àrea de serveis a les persones i de cultura, tradicions i festes; Perramon, també del grup de CiU, és regidora de comerç, fires i mercats; Serra, d'ERC, és regidor a l'oposició.

Segons la CUP, entre el maig del 2015 i el maig d'aquest any Papereria Ripollesa ha facturat al consistori de Ripoll un total de 78 factures per valor de 15.549,60 euros, Magda Perramon i Taller Segadell han emès quatre factures per valor de 2.728,91 euros, i Ramon Serra i Home Fosc han emès 84 factures per valor de 2.633,85 euros. La formació cupaire ha anunciat que ha sol·licitat l'informe d'intervenció perquè aclareixi «si existeix causa d'incapacitat en la contractació d'aquests regidors i les seves empreses, si hi ha altres regidors afectats, quantes factures acumulen, des de quan i per quin import total». «En cas de confirmar-se la irregularitat, demanarem el cessament de les contractacions o bé que els regidors afectats renunciïn a la seva acta per incompatibilitat», ha avançat la CUP.

«Una vegada l'Ajuntament hagi manifestat el seu posicionament, si es confirmen les nostres sospites, valorarem la situació i si hem de procedir a reclamar responsabilitats polítiques a l'àrea d'economia i als propis regidors, ja que es veuria en entredit la gestió econòmica i de contractació del consistori», ha valorat la formació. «Desconeixem des de quan s'està produint aquesta situació a l'Ajuntament i si aquests són els únics regidors afectats», ha manifestat el grup municipal, que ha afegit: «El que sabem del cert és que aquesta pràctica tan greu continua vigent. Aquest mes de novembre Papereria Ripollesa ha facturat al consistori per un import superior a 1.700 euros». La CUP ha recordat que la legislació no permet que els regidors i els seus familiars més directes facturin a l'Ajuntament.