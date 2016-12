L'estanc de Vilobí d'Onyar reparteix 250.000 euros amb dos dècims

L´estanc de Ca la Montse, a Vilobí d´Onyar, sembla que acabarà convertint-se en un punt de peregrinació per als aficionats a la loteria perqué la carrera iniciada l´any passat repartint un cinquè premi (00943) no ha fet més que anar en augment. Si el 13 d´octubre passat repartia un segon premi de la Loteria Nacional amb el 35264, ahir tornava a repartir sort amb la grossa de Nadal. I això sense comptar els 720.000 euros repartits amb un Euromillones l´any 2012.

Dos dècims del segon premi (04536) van ser adquirits en aquest establiment i la seva propietària, Montserrat Daunis, no va parar de rebre trucades telefòniques al llarg del matí i felicitacions de part dels veïns per haver repartir 250.000 euros des de la seva terminal. Ningú més en tota la província havia venut més d´un dècim premiat amb aquest segon premi, d´aquí que l´estanquera estigués exultant i cavilés per recordar a qui havia venut els dècims.

Daunis recorda molt bé que un dels dècims premiats el va vendre a una persona nascuda l´any 1936 perquè precisament va ser aquesta la raó per la qual li va comprar el dècim, «volia un número acabat en 36».

Tot i tractar-se d´un establiment en un poble petit, el fet de tenir l´aeroport fa que hi hagi molta gent que passi per l´estanc i això dificulta saber la identitat dels afortunats perquè alguns només han estat de pas a Vilobí.

El més probable és que d´aquí a Reis, l´estanc de Vilobí rebi més visites de l´habitual, com va passar-li l´any passat. Van ser molts els que després de saber que el 2015 va repartir un cinquè premi de la grossa de Nadal van provar sort amb la loteria del Nen i Daunis creu que aquest any passarà tres quarts del mateix. Més encara si és la segona vegada consecutiva que toca un premi important, i aquest, encara de més nivell que l´anterior.