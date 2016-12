Els empresaris gironins pressionen la Generalitat per als pressupostos

El Grup Impuls per Girona, integrat per les Cambres de Girona, Sant Feliu i Palamós, el Fòrum Carlemany, FOEG i Pimec Girona, va pressionar ahir la Generalitat per als pressupostos del 2017. Els empresaris gironins van subratllar que el projecte dels comptes per a l'any vinent conté un increment de les partides destinades a l'impuls de l'economia, que valoren «molt positivament», tot i que van afegir que «el previsible increment de la pressió fiscal pot tenir un impacte negatiu en les petites i mitjanes empreses de la demarcació, algunes de les quals estan en un lent procés de recuperació després d'una dura crisi». Les entitats també van remarcar que, en un context de lenta represa després de la crisi, «s'arribi gairebé als 80 milions d'inversió real a les comarques gironines». «És evident que hi ha més inversió que el 2015, però menys si es fa la mitjana dels darrers deu anys. No hem recuperat doncs el terreny perdut durant la crisi», va apuntar el Grup Impuls per Girona.

«Pel que fa a les inversions en infraestructures, ens congratulem que la Generalitat, davant la manca d'acció del Govern espanyol, hagi decidit finalment invertir 2,75 milions per fer arribar l'ample europeu a la terminal intermodal del Far Vilamalla», van exposar els empresaris gironins. «Valorem també positivament les inversions al servei d'urgències de l'hospital Trueta (4,2 milions), l'estació intermodal d'autobusos a Girona (5,3 milions), la reforma de la N-141e, «la carretera de la «ergonya» (2,94 milions), el desdoblament de la C-260 (4,4 milions) o la inajornable ampliació de la planta de tractament de residus de Pedret i Marzà (5,2 milions)», van manifestar les entitats, que van afegir que «aquestes inversions no poden amagar que els pressupostos no fan més que administrar una dotació molt minsa que no es correspon amb l'aportació que Catalunya en general i les comarques gironines en particular fan a la riquesa general de l'Estat».

Per això, el Grup Impuls per Girona va concloure: «Creiem que algunes dotacions per habitant, com la de la Garrotxa (7,64 euros per habitant, sobre la mitjana de les comarques gironines de 107,5), suposen un greuge important per a una de les comarques més emprenedores i dinàmiques econòmicament de Catalunya». «És la comarca catalana que presenta la dotació més baixa d'inversió per habitant», van recordar els empresaris.

Gruix d'inversions per a l'esquí

En paral·lel, el diputat gironí de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) al Parlament, Marc Vidal, també va valorar ahir les inversions reals a la demarcació incloses al projecte de llei dels pressupostos per a l'any vinent. Vidal va subratllar que «tot i haver pressupostat més» per al 2017 que en l'anterior, la inversió «és molt inferior a la que es feia abans que els governs de Convergència passessin la tisora». «El 2010 es van pressupostar inversions reals per un total de 215 milions», va recordar.

Vidal va afegir que «el gruix de les inversions se l'endú la posada al dia dels centres d'infraestructures viàries i les pistes d'esquí». Per això, va denunciar que «no hi ha cap inversió en la continuïtat dels plans de barri: la creació d'un fons a disposició dels ajuntaments per finançar projectes per a la millora de barris que requerien una atenció especial». «Ha estat una eina molt útil per a una vintena de municipis de les comarques gironines, que ara veiem que no tindrà continuïtat», va subratllar el diputat. També va apuntar que no apareix cap inversió en el manteniment dels espais naturals protegits.