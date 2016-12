L´ONCE dóna un sou de 2.000 € al mes durant 10 anys a Olot

L'Organització Nacional de Cecs (ONCE) ha repartit un sou de 2.000 € al mes durant 10 anys, en total 240.000 € a la plaça Mercat d'Olot. La venedora Margarita Puig Balló ha explicat que va vendre tot un full de 10 números i un d'ells duia la sèrie premiada. El de la sèrie ha estat premiat amb el sou i els altres amb 400 €. És a dir, entre el del sou i els altres ha repartit 246.400 €. Només que el del sou rebrà el premi en lliuraments mensuals de 2.000 €.

Margarita Puig ha assenyalat que va vendre tot el fulla entre el matí i la tarda del dia 24 de desembre, un dia de molt de trànsit de gent a la plaça Mercat d'Olot.

Ha precisat: «Crec que vaig vendre tots els números al matí, que és quan va venir més gent». Ha apuntat que li ha fet molta il·lusió dur una sort tan important a la ciutat.

Això no obstant, ahir al matí, va assegurar que encara no se li havia presentat ningú per identificar-se com un dels afortunats del sorteig de la nit de Nadal, el 25 de desembre.

Margarita Puig ven els números a l'entrada de la plaça Mercat situada davant del geriàtric Montsacopa. Abans havia estat al quiosc de diaris i revistes de la plaça Clarà, al costat dels Escolapis.

En la ubicació antiga va repartir 35.000 €. Això no obstant, donar el premi d'un sou de 2.000 € al mes durant 10 anys el dia de Nadal li ha estat una alegria que ahir mostrava als clients.