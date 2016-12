El síndic detecta diverses deficiències a la residència psiquiàtrica del Santa Caterina

El síndic de greuges reclama la reforma de l'edifici Til·lers de l'hospital Santa Caterina de Salt. Ho fa en l'anomenat Informe anual del mecanisme català per a la prevenció de la tortura. Durant l'any 2016 el síndic, Rafael Ribó amb el seu equip, ha realitzat 50 visites a espais privats de llibertat de Catalunya. Entre els quals hi ha comissaries de policies locals i dels Mossos d'Esquadra de les comarques de Girona, així com l'edifici Til·lers de l'hospital Santa Caterina i el centre penitenciari del Puig de les Basses.

En el centre de salut mental de l'hospital Psiquiàtric de Salt, la visita va ser el 26 de gener. En l'informe s'explica que es va fer una visita tant a la Residència Til·lers com a la UHEDI (Unitat d'Hospitalització de curta estada Especialitzada en el tractament de persones amb Discapacitat Intel·lectual o malaltia mental i conductual).

Després de fer la visita, l'equip va detectar diverses millores. D'entrada destaca que urgeix renovar les instal·lacions d'ambdós espais perquè en la seva opinió «l'estat actual és incompatible amb una assistència de qualitat amb seguretat per a usuaris i personal». Això inclou, «reformes de les instal·lacions, de les habitacions i del material específic per a contencions» que passen per tenir els llits fixats a terra amb possibilitat d'elevació de la capçalera, videovigilància, etc.

Habitacions deteriorades

I és que segons relata en l'informe, durant la visita van poder observar que les habitacions «són molt austeres i presenten un estat molt deteriorat» i afegeix que aquestes no tenen «càmeres de seguretat i el control es fa a través de l'espiera de la porta». També reclama una «millor informatització dels sistemes de prescripció i seguiment de les mesures».

Una altra recomanació que fa el síndic de greuges passa per la zona d'urgències, on assegura que «cal revisar el paper del personal de seguretat en l'aplicació i el seguiment de les mesures de contenció dels pacients, ja que es tracta d'una actuació terapèutica». I a més destaca que la prescripció de les contencions l'ha de fer un «facultatiu o bé que la revisi al més aviat possible si la mesura la pren infermeria de raó d'urgència».

L'altre aspecte a millorar són els sistemes informàtics. I és que tant als Til·lers com a l'UHEDI, el síndic ha detectat que «per a la prescripció de la medicació i de les contencions utilitzen un sistema de carpetes de consultes difícil i que pot induir a error amb facilitat».

Urgències i aguts, correcte

L'equip del síndic també va visitar la zona d'urgències psiquiàtriques, que és del 2004. Descriu la instal·lació com a correcta, ja que els boxs per exemple d'observació són «molt amplis i tenen càmera de videovigilància». També és positiu l'estat de la zona d'aguts, on hi ha 40 llits i en l'informe es descriu l'espai com a correcte, ja que hi ha bona temperatura, lluminositat, habitacions àmplies, entre altres. Consideren que aquí, «l'estat de conservació i de les dependències és molt adequat».

Un altre espai en el qual va entrar el Síndic és el Centre Penitenciari del Puig de les Basses. Aquí, ho va fer el 25 de maig. Es va entrevistar internes de tres dependències, del departament Especial, el mòdul residencial 1 i el mòdul de dones. Cal dir que les entrevistes amb les dones finalment no van ser possibles perquè segons van explicar les úniques dues internes -de les 40 que hi havia- que es van oferir a participar-hi, van decidir no parlar «al·legant que hi ha micròfons a tots els espais». En canvi, amb els homes va ser diferent i d'aquestes entrevistes en van treure diverses conclusions i recomanacions.

Per exemple, els interns es van queixar de l'alimentació, sobretot de la «quantitat i/o qualitat dels àpats» i també dels preus de l'economat. De fet, una de les recomenacions que fa el Síndic al departament de Justícia passa per «revisar a la baixa» els preus de l'economat perquè siguin «adequats a les capacitats econòmiques dels interns» i també demana que s'assegurin dietes especials.

Llistes d'espera a la presó

Una consideració que també es desprèn de l'informe va dirigida al Departament de Salut : demana que les «llistes d'espera dels especialistes al Centre Penitenciari no es perllongui més que al carrer». Ja que durant la visita van rebre la queixa de tres pacients que es queixen de la llista d'espera oftalmològica i psquiàtrica. De fet, el síndic també destaca que Puig de les Basses té una Unitat psiquiàtrica que «no s'ha arribat a obrir».