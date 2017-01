Olot ha donat feina a prop de 500 persones el 2016

L'àrea d'ocupació municipal d'Olot, l'espai del Mas les Mates, ha aconseguit arribar a la xifra del mig miler de persones amb feina durant el 2016. Segons informa Ràdio Olot, això suposa un creixement notable de prop del 40% respecte a l'any passat, on només 357 van aconseguir un lloc de treball.

El regidor de promoció de la capital de la Garrotxa, Estanis Vayreda, va destacar el prestigi de la manera de treballar del Mas les Mates i la recuperació econòmica com a factors clau de l'èxit d'aquest any. Els nivells d'atur a Olot es van situar per sota del 10%, una dada un pèl superior a la mitjana comarcal. Besalú va ser el poble amb un registre menor, amb un total de 6,51%. Per contra, el que va obtenir un valor més elevat va ser Sales de Llierca, amb un 16%. Algunes de les mesures concretes per fomentar l'ocupació són programes d'inserció acompanyats de formació.