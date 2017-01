La plaça Capranica de Ripoll guanya espai i presenta un disseny millorat

La plaça Capranica de Ripoll ha multiplicat per dos la seva superfície, després de la urbanització que s'hi ha realitzat durant les darreres setmanes. Aquest emplaçament del Barri Vell estava degradat d'ençà que s'havia aterrat un edifici en ruïna del carrer Sant Jaume, i que era utilitzat com a aparcament de vehicles.

En l'obra s'ha utilitzat un model de sòl diferent de la resta del barri vell. Es tracta de peces a semblança de les que s'utilitzen als països del nord d'Europa, per tal d'evitar el trencament de panots que es produeixen a la resta del centre de Ripoll. La circulació constant de vehicles malgrat l'adaptació per a vianants que s'hi va realitzar ja fa anys, juntament amb les condicions climàtiques, són la causa d'aquesta patologia que pateixen els panots. L'obra també ha incorporat nous punts de llum, i un banc circular que encercla un arbre. La façana de la casa veïna de la que es va aterrar també ha estat arranjada i en els propers dies s'hi serigrafiaran unes lletres a l'estil de les que hi ha en altres edificis, rememorant la tasca que de l'antic Scriptorium que hi havia hagut a la vila.