MIG MILIÓ DE GRÀCIES

uan l'any 1988 vàrem crear el Banc dels Aliments de les Comarques de Girona no pensàvem que tindria tant d'èxit. Mai haguéssim imaginat que uns anys després, una campanya com la del Gran Recapte aconseguiria mobilitzar milers de voluntaris, comerços i ciutadans gironins en general a favor de les persones necessitades. Segurament la paraula èxit no és la més escaient, ja que vol dir que encara hi ha molta gent que necessita que l'ajudem. Tant de bo que no fes falta; i millor encara que haguéssim de tancar per manca de clients; però mentre no sigui així, el Banc dels Aliments continuarà existint i organitzant el Gran Recapte.

Ara que ja han passat unes dies i hem pogut fer el recompte, toca donar les gràcies pels 471.000 quilos d'aliments aconseguits a les comarques gironines durant el Gran Recapte del mes de novembre. Aquests 471.000 quilos suposen una xifra molt similar al que es va aconseguir l'any passat, però en aquesta edició ha millorat la qualitat, amb més aportació d'aliments nutritius com les conserves de peix, l'oli i els llegums cuits. A aquesta xifra s'hi hauran de sumar les donacions que fan els supermercats i cadenes de distribució, que afegeixen als aliments recollits als seus establiments una quantitat de menjar que és proporcional al que s'hi recull. A més, també col·laboren amb material, transport i logística.

Un cop més ha quedat ben palesa la solidaritat dels gironins, així que gràcies a tots per la seva aportació.

I sense voler oblidar-nos de ningú, gràcies també als més de 4.000 voluntaris i voluntàries que durant dos dies es van repartir de manera desinteressada pels més de 300 punts de recollida pels pobles i ciutats de les comarques gironines per ajudar, explicar i animar. Però també per recollir els aliments, portar-los al magatzem i després classificar-los. I no vull oblidar els voluntaris permanents que abans, durant i després del Gran Recapte han estat treballant en la seva organització i coordinació.

Tota la feina dels voluntaris no hauria estat possible sense la col·laboració de les empreses de transport i, encara menys, sense la de les cadenes de supermercats i també petits comerços per les facilitats proporcionades, especialment per part dels seus treballadors.

També em permeto donar les gràcies en nom de les entitats benèfiques i socials que rebran aquests aliments i els repartiran entre les persones necessitades; i aprofito per donar-los les gràcies per haver aportat mitjans i voluntaris.

Però tots sabem que avui en dia, si no dius el que fas, no existeixes. I la manera que té el Banc dels Aliments d'explicar què és el Gran Recapte i què fa amb el menjar que recull és a través dels mitjans de comunicació. És mereixen també un agraïment molt especial ja que des del primer moment han estat al nostre costat, que vol dir al costat dels més necessitats. I això ha estat clau en l'èxit assolit al qual em referia al començament.

Convé que se sàpiga que els Bancs dels Aliments no reparteixen mai directament a les famílies, sinó a entitats benèfiques i també a alguns Ajuntaments, que els fan arribar a les persones necessitades derivades pels serveis socials. La distribució que fa el Banc, de manera gratuïta, és mitjançant el treball desinteressat de molts voluntaris permanents, principalment persones jubilades.

No cal dir que els que col·laborem habitualment amb el Banc estem molt satisfets pel resultat del Gran Recapte. Però també voldria recordar que el que recaptem durant aquells dos dies representa una sisena part dels 3 milions de quilos d'aliments que un centenar d'entitats socials fan arribar a més de 37.000 persones necessitades de les nostres comarques. I mentre ens necessitin, continuarem organitzant el Gran Recapte i continuarem donant-vos les gràcies.