Pescadors gironins retornen al mar corals i esponges rescatades de les seves xarxes

Pescadors de Girona i Vilanova i la Geltrú han començat la devolució al mar de corals, gorgònies i esponges, entre d'altres organismes, rescatats de les seves xarxes i recuperats en aquaris instal·lats en aquestes confraries, segons un comunicat de la Fundació Biodiversitat.

La tasca d'aquests pescadors s'ha dut a terme a Blanes i Llançà, a les zones de veda permanent en el marc del projecte Life Ecorest, coordinat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i en el que la Fundació Biodiversitat hi participa com a sòcia. Els organismes han retornat al mar mitjançant el mètode 'bàdminton': una tècnica que consisteix en fixar-los a un cantell rodat i retornar-los a l'aigua des de la coberta dels vaixells pesquers, de manera que arribin al fons marí i segueixin en una posició erecta, òptima per a la seva supervivència. Per això s’utilitza «de forma pionera» un bioalliberador dissenyat per adaptar aquesta tècnica a grans profunditats i poder deixar anar un major nombre d'individus cada vegada.

Aquesta metodologia s'ha utilitzat en altres campanyes oceanogràfiques desenvolupades per l'ICM-CISC i la Universitat de Barcelona en el curs d'un projecte que ha permès alliberar fins al moment un total de 451 organismes en quatre zones de veda a una profunditat d'entre 90 i 140 metres.

Les principals espècies retornades al mar són les gorgònies Eunicella cavolini, Eunicella singularis affita i Leptogorgia sarmentosa, el coral tou Alcyonium palmatum i diverses espècies de dermoesponges.

L'èxit de supervivència de les gorgònies restaurades arriba al 95% un any després de la primera devolució, d'acord amb les imatges obtingudes a través d'un vehicle submarí operat remotament. El projecte Life Ecorest, que compta també amb la participació de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona i WWF Espanya, a més del finançament del programa Life de la Unió Europea, aspira a restaurar prop de 30.000 hectàrees d'hàbitats marins profunds a Catalunya amb la participació activa del sector pesquer, promovent accions de recerca i conservació, la gestió participativa dels pescadors, l'enfortiment dels mecanismes de governança i la sensibilització de la població.