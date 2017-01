El trànsit gironí a l'Eix Transversal va augmentar un 9% durant el 2016

La intensificació del trànsit gironí a l'Eix Transversal segueix en augment. El 2016 va créixer un 9% respecte a l'any anterior, durant el qual també havia augmentat de forma similar amb la circulació de 13.815 vehicles diaris. I és que des de la inauguració del doble carril, l'any 2013, el trànsit entre Caldes de Malavella i Vic només ha fet que pujar. El 2013 es van comptabilitzar 11.294 vehicles i tres anys després ja eren 15.137.

L'autovia desdoblada per complet va complir quatre anys el passat 4 de gener i això ha suposat, només en el tram gironí, un augment del 26% en la circulació diària de vehicles, ja que s'ha passat d'11.294 a 15.137. La tendència és similar si es té en compte el conjunt de l'Eix Transversal, ja que el 2013 circulaven una mitjana diària de 10.894 vehicles quan el 2016 van ser 14.311, fet que suposa un increment del 24%.

Aquest increment manté el tram gironí com el segon amb més afluència de trànsit, per darrere del tram Manresa-Vic (15.803 vehicles) i per davant del Cervera-Manresa (12.535), alhora que confirma la tendència encetada el 2015, quan es va superar per primera vegada en la història d'aquesta carretera, el llindar dels 13.000 vehicles diaris de mitjana.

El tram gironí també ha destacat el 2016 per ser la primera vegada que s'hi superen el 3.000 vehicles pesants diaris. En concret, la mitjana va ser de 3.042, fet que suposa un increment del 8% respecte al 2015 i un increment del 18% d'ençà que es va desdoblar per complet l'autovia. El tram gironí era l'únic, encara que mai s'havien detectat circulant més de 3.000 vehicles pesants de mitjana diària -el tram Manresa-Vic ja els va detectar el 2013 i el Cervera-Manresa el 2015.

El salt també s'ha fet notar en la circulació de vehicles lleugers, que s'ha situat en un índex de 12.096 vehicles diaris, quan el 2015 eren 10.989, aleshores la xifra més alta que s'havia registrat, fet que suposa un augment del 10% respecte a l'any anterior i un augment del 30% respecte als 8.783 vehicles lleugers diaris que circulaven el 2013.

Totes aquestes dades tornen a indicar que, de nou, l'Eix Transversal ha marcat un nou rècord tant en el seu conjunt com en el tram gironí que han fet remuntar notòriament la davallada de circulació de vehicles que va iniciar-se el 2007 amb l'inici de les obres de desdoblament i que van tenir el seu punt d'inflexió el 2012 amb la mitjana diària de 8.500 vehicles, cosa que ja no s'ha tornat a veure des del desdoblament.

En el tram gironí, el 79% de la circulació diària la realitzen vehicles lleugers, mentre que el 21% restant són vehicles pesats, una xifra que és similar a la que es registra al conjunt de l'autovia, per la qual circula una mitjana diària de 10.949 vehicles lleugers i 3.362 pesants (cal tenir en compte que un mateix vehicle pot circular per diversos trams, d'aquí que la xifra del total sembli incongrüent amb la desglossada per al tram gironí).