Neu després d'un Nadal excel·lent per a les pistes d'esquí del Pirineu

Les nevades que van començar a caure ahir al Pirineu suposen el colofó perfecte per a unes vacances nadalenques qualificades d'excel·lents per bona part dels responsables de les diferents estacions d'esquí. La Cerdanya va rebre una tímida nevada al matí però la Val d'Aran és un dels escenaris principals d'aquestes precipitacions després d'acumular a les pistes de Baqueira Beret una mica més de quinze centímetres de neu i s'espera que els gruixos s'incrementin al llarg del dia d'avui.

D'altra banda, les instal·lacions que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estan exultants tant amb el panorama meteorològic previst per tota aquesta setmana, especialment les baixes temperatures, com amb el tancament d'un Nadal que consideren el millor que han tingut en els últims anys. Un total de 173.706 persones han visitat aquestes estacions –La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé– durant un període en el qual el fred ha permès conservar la neu en bon estat i en el que el sol només ha acompanyat durant el dia als esquiadors. L'estació de la Molina ha triplicat les xifres de fa un any amb 84.000 clients, igual que Vallter 2000 amb 25.300, mentre que Vall de Núria les ha duplicat amb 26.333 i l'augment és d'un 44 per cent a Espot i Port Ainé, que han rebut 16.050 i 22.023 persones, respectivament. Finalitzat el període nadalenc, en el que els gestors de les estacions prefereixen dies assolellats per a més confort dels esquiadors, la petició de noves nevades que ja desitjaven els operadors s'ha complert, amb la qual cosa l'ambient en el sector és el millor de les últimes temporades a aquestes altures de campanya.