Dos lladres lliguen i colpegen un veí de Castellfollit de la Roca durant un assalt violent

Dos lladres han lligat i colpejat un veí de Castellfollit de la Roca (Garrotxa) durant un assalt violent a casa seva aquesta matinada. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís passades les sis del matí, quan la víctima ha aconseguit deslligar-se sol i avisar la policia. Els lladres serien dos homes d'origen magrebí que anaven armats. Es desconeix si les armes són reals o simulades. Els delinqüents han aprofitat per entrar a l'habitatge quan la víctima ha obert la porta del garatge per sortir a passejar amb els gossos. Un cop dins la casa, situada al carrer de Girona, han colpejat i immobilitzat l'home i li han robat almenys un rellotge d'or, un telèfon mòbil i 2.000 euros en efectiu. Una ambulància ha traslladat la víctima a l'hospital d'Olot per un cop al cap. L'home té 57 anys, viu sol i es dedicaria a la compra-venda d'or. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i de moment no hi ha detinguts.

Els fets han passat a primera hora del matí d'aquest dijous. La víctima sortia de casa per passejar els gossos. Quan ha obert la porta del garatge, els dos lladres se li han abraonat i han empès cap a dins de l'immoble, una casa del segle XIX situada al carrer de Girona.

La víctima viu tot sol a la segona planta de l'edifici però els lladres no hi han arribat a entrar ja que han lligat i immobilitzat l'home al garatge. Segons ha relatat a la policia, es tractaria de dos homes d'origen magrebí que anaven armats, tot i que es desconeix si les armes eren reals o simulades. Els lladres han aconseguit endur-se tot el que l'home portava a sobre: un rellotge d'or, el seu telèfon mòbil i 2.000 euros en efectiu. La víctima té 57 anys i es dedicaria a la compra-venda d'or.



Lligat i amb cops al cap

Durant l'assalt violent, els lladres han colpejat la víctima i li han provocat ferides al cap. Un cop han aconseguit el botí, han marxat de la casa deixant l'home immobilitzat. Tot i això, ha aconseguit deslligar-se i ha avisat ell mateix a la policia.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a quarts de set del matí i s'han adreçat fins a la casa. També s'ha activat el SEM i una ambulància ha traslladat la víctima fins a l'hospital d'Olot en estat menys greu. La policia ha estat bona part del matí recollint proves a la casa i preguntant als veïns si havien vist alguna cosa.

Al costat de la casa hi ha una fleca. Una de les treballadores, la Teresa Sayols, relata que ha vist l'ambulància i la policia quan ha arribat a la feina. Segons explica, la víctima és un home del poble de tota la vida, viu sol i és molt discret. La treballadora creu que els lladres haurien estat espiant l'home i li coneixien les rutines, ja que cada matí marxa a la mateixa hora amb el cotxe per endur-se els gossos a passejar per la muntanya.