Els transportistes gironins celebren el desdoblament de la variant de les Preses

n L'associació de tansports de la província de Girona, Asetrans, va expressar ahir la seva satisfacció en relació amb el recent anunci del desdoblament de la variant de les Preses, una obra que esperen que sigui una realitat «en un període no gaire llunyà».

El col·lectiu de transportistes de la demarcació considera «necessària la variant per seguir fent realitat el que en el seu moment es va anomenar Vic-Olot-Figueres».

També, indiquen en un comunicat, «per donar continuïtat i posar més en valor el túnel de Bracons i per agilitzar la mobilitat de la comarca i de manera especial donar solucions a punts crítics de la circulació com pot ser el vial Sant Jordi d'Olot».

Asetrans va demanar al Govern que l'entesa que, al seu parer, hi ha hagut entre l'administració i les parts implicades segueixi durant els períodes de tramitació, projecció i posada en funcionament «per tal que la infraestructura neixi respectuosa amb l'entorn, segura per als usuaris, com a solució a problemes existents i com a impuls econòmic, comercial i de mobilitat per a la gent de la comarca i comarques veïnes».