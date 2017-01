Unes 200 persones assisteixen a la xerrada del diputat d´ERC Gabriel Rufián a Lloret

n Més de 200 persones van assistir divendres a la xerrada que va dur a terme el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a la sala polivalent de la biblioteca de Lloret de Mar. Després de la presentació a càrrec del diputat al Parlament Jordi Orobitg, Rufián va deixar clar que «la millor notícia que li pot passar a Espanya per fer la revolució és la independència de Catalunya». El diputat d'ERC va defensar: «Ara els polítics han de protegir els funcionaris perquè serveixen la llei. Aviat la llei serà la catalana».

A l'hora de valorar aspectes sobre la futura república catalana, Rufián va referir-se concretament a les pensions argumentant que «la pregunta no és si la república catalana podrà pagar als pensionistes; la pregunta és si l'Estat espanyol ho podrà fer». Pel que fa a les negociacions per aprovar els pressupostos de la Generalitat, va explicar que «no hi ha cap pacte al que pugui arribar la CUP i el president Puigdemont que ERC no pugui signar». Rufián va tancar l'acte posant de manifest: «Enguany no volem eleccions, l'única urna que es posarà serà la del referèndum».