«Intenti menjar sempre calent, encengui la calefacció i no surti de casa»

La gent gran, sobretot aquells ancians que ja superen els 80 anys, són un dels col·lectius més vulnerables davant l'ensorrament de temperatures. Per això, amb l'arribada del front siberià, la Creu Roja i els serveis de teleassistència els truquen periòdicament per interessar-se pel seu estat i els visiten per si els hi cal res.

Les converses s'acompanyen sempre d'aquells consells que han de tenir en compte fins que els termòmetres no remuntin: intentar menjar sempre calent, tenir la calefacció encesa i els medicaments a mà i sortir de casa només si és necessari (i sempre, en hores de sol) en són alguns. A Girona, per exemple, des del Servei de Gent Gran de la Creu Roja s'atenen uns 200 ancians. Els tècnics i voluntaris els visiten, els acompanyen al metge o van a comprar per ells.