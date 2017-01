Presentació, però amb bon dinar gironí

En la primera jornada de Fitur, el Patronat de Turisme va organitzar la segona edició de la presentació exclusiva de la destinació adreçada a deu directius d´empreses operadores de viatges, allotjaments i organitzadores d´esdeveniments espanyoles. Entre aquests hi havia representants de Logitravel, Rumbo.es, Turisferr Viajes, Muchoviaje.com, Viajes El Corte Inglés, B the Travel Brand, Destinia, Pangea i Nautalia. A la trobada també hi van assistir el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Pere Vila, i el director general del Patronat, Ramon Ramos.

La presentació, que va tenir lloc en el decurs d´un dinar elaborat sobre la base de la cuina gironina, tenia per objectiu ampliar els coneixements sobre la destinació i establir relacions amb els responsables de programació i comercialització de productes i paquets turístics. La voluntat dels operadors espanyols, segons van explicar durant la trobada, és crear productes temàtics de caràcter vivencial per a clients molt específics o selectius.

Una trentena de professionals

En el decurs de les tres primeres jornades de fira adreçades a professionals, els representants gironins s´han reunit amb una trentena de professionals, representants de companyies de transport aèries i ferroviàries, empreses operadores de viatges –Thomas Cook, Tez Tour, Sundio Group–, portals de viatges –Kamaleon, Locatur, Tripadvisor–, empreses organitzadores d´esdeveniments i mitjans de comunicació, amb la voluntat d´establir-hi relació i estudiar propostes de col·laboració i projectes a desenvolupar.