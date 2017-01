La Diputació incrementa fins el fons per a cultura

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat destinar fins a 14,3 MEUR al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, que atorga diners a tots els municipis gironins per a inversions i despeses culturals. El fons creix en 1,3 MEUR i s'introdueixen canvis a l'hora d'atorgar els diners. A partir d'aquest 2017, es tindrà en compte el paràmetre de la superfície de cada municipi per calcular quants diners rep (fins ara pesava més la població). Aquest és el fons més important que la Diputació destina als municipis.

El ple també ha aprovat destinar 1 MEUR per a la restauració i conservació de monuments. Uns diners que serviran per fer 60 actuacions. D'altra banda, i a preguntes de la CUP, el president, Pere Vila, ha explicat que encara estan treballant en un document que proposarà mesures correctores a les irregularitats detectades arran d'una auditoria al Patronat de Turisme. Vila ha reiterat que no pensa convocar un concurs públic per a la plaça de director de l'ens i que Ramon Ramos es mantindrà al càrrec.