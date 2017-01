Ensenyament obre la borsa d'interins per a 85 especialitats

El Departament d'Ensenyament va obrir ahir la inscripció a la borsa de treball docent del curs 2017-2018 per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent. Les sol·licituds es podran presentar fins el 7 de febrer, en 85 especialitats. La borsa s'adreça a persones amb el màster de formació del professorat, a persones amb el certificat de la formació pedagògica i didàctica equivalent al màster i, com a novetat, també s'hi poden inscriure alumnes que ho estiguin cursant ara. Es convoquen 8 especialitats de mestres, 32 de Secundària, 23 de tècnics de FP, 11 d'Escoles Oficials d'Idiomes, 2 d'Arts plàstiques i disseny i 9 de mestres de Taller d'arts plàstiques i disseny.