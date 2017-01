El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha afirmat aquest dimecres al vespre que l'episodi de neu "s'està afeblint" i que no preveuen que "generi massa problemes" en les properes hores. Amb tot, Delort ha subratllat que encara han d'estar "molt amatents", també per la caiguda de les temperatures.

En aquest sentit, ha assenyalat que estan esperant si cauen flocs de neu a l'autovia A-2 que obliguin a adoptar mesures, tot i que de moment les volves no hi han generat problemes. Delort ha recordat que hi ha tots els serveis activats i més d'un centenar de màquines llevaneu distribuïdes per tot el territori, com marca la fase d'alerta del pla Neucat.

El director general de Protecció Civil ha destacat que no hi ha hagut grans gruixos de neu en zones de 500 metres, que són les que més els preocupaven per la mobilitat, i que les comarques de la Garrotxa i el Ripollès han estat les més afectades durant la jornada. Entre els diversos incidents registrats, un camió que circulava per la C-37 ha fet tisora al voral en el tram entre Torelló i la Vall d'en Bas, però els Mossos d'Esquadra han pogut intervenir de seguida.

Delort ha demanat molt "sentit comú" a l'hora de conduir i ha recomanat ajornar l'inici de la marxa si està nevant. "Són episodis que no són continuats", ha recordat. També ha aconsellat aturar el cotxe en un lloc segur si, quan s'està circulant, la nevada s'intensifica.