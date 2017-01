La neu buida escoles al Ripollès

Una nevada ahir a la una del migdia va fer que el dispositiu especial per precipitacions de neu del Consell Comarcal del Ripollès decidís anticipar de forma preventiva el retorn dels alumnes de primària i secundària dels municipis de Planoles, Queralbs, Campelles i Pardines. Es tracta de pobles situats entre els 1.000 i els 1.300 metres d'altitud, on ahir es van produir nevades intermitents, algunes de força intensitat. La mesura va afectar una vintena de nens i nenes dels pobles esmentats.

Els alumnes pertanyen als centres educatius Mare de Déu de Núria i Joan Triadú de Ribes de Freser. Al voltant de dos quarts de dues de la tarda, els alumnes van pujar a l'autobús escolar que els va portar a les localitats on resideixen.

Els membres del dispositiu del Consell Comarcal del Ripollès van prendre la decisió després d'analitzar la situació conjuntament amb els ajuntaments, centres escolars i el Servei Meteorològic de Catalunya.

En el moment de prendre la decisió van tenir en compte els avisos de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i la inquietud que els van comunicar algunes famílies. En aquell moment també nevava a Ribes de Freser, però després i durant tota la tarda va ploure.

Cap a les tres de la tarda, les precipitacions de neu van afectar la part alta de la Vall de Camprodon. El Consell Comarcal va decidir tornar a casa els alumnes de Setcases, Molló, Vilallonga de Ter i del nucli de Beget (Camprodon). Els alumnes van arribar a casa seva sense incidències.

Les previsions meteorològiques d'ahir al migdia marcaven la intensificació de les precipitacions per a la resta del dia, amb una cota de neu inicialment situada a 700 metres. La previsió era que a mesura que avancés el dia pujaria fins als 1.200 metres, i ho va fer.

Al voltant de les sis de la tarda va tornar a nevar a Molló i a Setcases. Són pobles situats a una altitud superior als 1.200 metres. Per sota dels 1.000 metres va ploure tot el dia.

Això no obstant, els termes municipals del Ripollès es caracteritzen per nuclis urbans situats al fons de valls voltades de muntanyes molt altes. Així, si bé als pobles plovia molt i feia marxar la neu, hi havia camins de muntanya que continuaven impracticables a causa de la neu i el gel que s'hi acumulaven.

Per exemple, l'Ajuntament de Camprodon va informar que el camí de Serra Cavallera, a la zona de can Francó i en direcció a Ogassa, estava tallat a la circulació de manera preventiva amb motiu de la neu i del gel.

Segons va informar l'alcalde de Ribes de Freser, Marc Prat, van tallar el camí de Planoles a Ventolà. Va explicar que és un camí secundari, a on anaven famílies que volien gaudir de la neu. El problema va ser que algunes van necessitar ajuda per sortir. Va precisar que el camí tallat és secundari i que entre Planoles i Ventolà existeix un camí millor que ha estat usat pels veïns i que és practicable durant totes les nevades.

Amb pluja o neu, el fred va castigar. A Sant Pau de Segúries, a 700 metres, d'altitud la mínima va ser d'1,8 graus sota zero i la màxima de 3,8 graus. A Ulldeter, a 2.410 metres d'altitud, la mínima va ser de 8 graus sota zero i la màxima de 7,8 graus positius. La neu que havia cobert les parts altes de la Garrotxa el dia 25 de gener ahir va diluir-se a causa de les precipitacions d'aigua que hi van caure durant tot el dia. Van ser 12,7 litres per metre quadrat a Olot i Sant Joan les Fonts i 8,7 litres per metre quadrat a la Vall d'en Bas.

La neu que havia cobert els camps de la parcel·lària de la Vall d'en Bas a la tarda havia desaparegut. Si bé no hi havia neu, les temperatures durant tot el dia van ser severes. A la Vall d'en Bas la mínima va ser de zero graus i la màxima, de 4 graus; i a Olot, la mínima va ser d'un grau i la màxima, de sis graus.

Això no obstant, la sensació de fred era més intensa a causa de la humitat. Entre l'aigua i la neu el Fluvià i els seus afluents baixaven amb molta aigua.