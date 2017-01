Els tràmits dels metges de Girona per exercir a l'estranger van créixer el 2016

Els tràmits dels facultatius gironins per exercir la medicina a l'estranger van augmentar durant el 2016 respecte del 2015. Segons les dades de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), que agrupa els col·legis de metges de l'Estat, fins al 22 de novembre de 2016 s'havien expedit a les comarques gironines 62 certificats d'idoneïtat, el document que requereixen els professionals sanitaris per treballar a l'exterior.

La xifra representa un lleuger increment respecte el 2015, quan van ser 59 els certificats demanats a Girona. Llavors van ser 43 els metges col·legiats a Girona els que van demanar un d'aquests documents, ja que un mateix facultatiu pot tramitar alhora diversos certificats, que tenen una validesa de tres mesos i que en la majoria de casos es sol·licita per treballar fora del país.

Al conjunt de l'Estat, les dades de l'Organització Mèdica Col·legial mostren un repunt en la demanda de certificats respecte els anys anteriors. Se'n van expedir 3.200, un 9,7% més que el 2015, quan van ser 2.917. En els darrers cinc anys, els metges espanyols han sol·licitat més de 15.000 certificats, indicatiu de la «precària situació dels professionals mèdics espanyols, sobretot dels més joves», diu l'OMC.

En relació als motius, més del 70% dels sol·licitants es van fer el document per treballar en un país estranger, un 6% per estudiar, un 6% per fer tràmits i un 7% per fer cooperació internacional.

Catalunya lidera de nou el rànquing dels territoris amb més certificats, amb 662, seguida de Madrid, amb 627; Andalusia, amb 370 i el País Valencià, amb 245.

Pel que fa al perfil dels sol·licitants, el 47,7% dels facultatius eren dones i el 52,3%, homes. El grup d'edat amb més sol·licituds és el dels metges de 35 a 50 anys (415), seguit de prop pels menors de 35 (39%) i en tercer lloc, pels majors de 50, que representaven el 21% de les sol·licituds.

Per especialitats, els metges de família (236), els oftalmòlegs (83) i els anestesiòlegs (61) van ser els professionals que més tràmits van realitzar durant el 2016.

La meitat dels professionals treballaven a l'àmbit hospitalari, un 26% exercien a l'atenció primària i el 3% estaven a l'atur.