Faran una rotonda a l'entrada de Besalú per fer més àgil el trànsit

El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu resoldre la connexió de la C-66 i l'A-26 a Besalú amb una rotonda. La rodona ha de millorà la transició entre els 4 carrils de l'autovia i els 2 carrils de la carretera de Besalú a Banyoles. La voluntat és començar les obres de la rotonda en el decurs d'aquest any. La rotonda de Besalú és la continuïtat de les obres de millora del pont de la C-66 que la Generalitat va dur a terme l'any passat. Llavors ja van fer una rotonda provisional per tal de facilitar la distribució del trànsit a l'entrada i l sortida de Besalú. La rotonda també forma part d'un pla de millora de la C-66 entre Banyoles i Besalú. La voluntat és millorar la seguretat d'una via amb força sinistralitat i que no té previsions de desdoblament a curt termini.

Els 13 quilòmetres entre Banyoles i Besalú són l'únic tram sense desdoblar entre Olot i Girona. És un trajecte amb una sinistralitat elevada. Existeix una auditoria de la Generalitat que proposa fer-hi millores de seguretat. Així doncs, a més de fer la rotonda de l'entrada de Besalú preveuen fer una rotonda a la cruïlla de entre la C-66 (variant de Banyoles) i la C-150 A (carretera de Banyoles). Les millores en la seguretat també preveuen una solució a l'actual pas per Serinyà. L'altra mesura de prevenció està a l'altura del veïnat de Fares, on preveuen fer una solució en forma de mitja rodona per tal de facilitar l'accés al veïnat.

Les millores a la C-66 entre Besalú i Banyoles també preveuen que a falta d'un desdoblament hi facin un altre carril. En aquest cas, la previsió és fer-hi 2 carrils de pujada i 1 de baixada per tal d'evitar la perillositat de l'alternació.