Més de 10 entitats participaran en la protesta pel cabal del Ter

La «6a Palanganada pel riu Ter», serà amb tota seguretat la que tindrà més assistència de totes les fetes fins ara. Aquest acte de protesta convocat per la plataforma Aigua és Vida vol reivindicar la necessitat d'augmentar el cabal del riu Ter i mostrar el rebuig al recent aprovat Pla de gestió per al període 2016–2021, que encara redueix més (-40%) el cabal actual del riu. Ter. L'acte, que es farà el dia 4 de febrer a les 11 hores al pont de Pedra comptarà amb més de 10 entitats i agents polítics,tals com l'Associació de Naturalistes de Girona, el Grup de Defensa del Ter (GDT), Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, les 5 Comunitats de Regants del Baix Ter, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, la Federació d'AAVV de Catalunya, la Federació d'AAVV de Girona, ICV, En Comú Podem, CUP, ERC i Moviment Escolta, entre d'altres.