L'Empordà i el Ripollès tenen la mitjana d'edat més alta

L'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Ripollès són les comarques gironines que tenen la mitjana d'edat més alta. Així es pot veure a través del mapa del Sistema d'Informació Territorial Municipal (Sitmun); una eina que acaba d'estrenar la Diputació de Girona. Amb aquest visualitzador, es pot observar la informació urbanística, cartogràfica i demogràfica dels municipis de la demarcació. En l'àmbit demogràfic, una de les dades que es pot consultar sobre el mapa és l'edat mitjana de les diferents poblacions gironines. D'aquesta manera, tal com es pot veure a la captura de pantalla que acompanya aquest article, de color vermell més fosc apareixen els municipis que tenen una mitjana d'edat propera als 50 anys, mentre que de vermell més clar es mostren les localitats que disposen d'una mitjana d'edat propera als 40 anys.

Sitmun

Segons la informació que es visualitza amb aquesta eina, el Gironès i la Selva tenen la mitjana d'edat més baixa. El mapa també apunta que Portbou i Queralbs són els dos únics municipis de la demarcació de Girona que presenten una mitjana de més de 50 anys. La resta se situen per sota d'aquest llindar, dividits en tres franges d'edat: menys de 40 anys, de 40 a 45 i de 45 a 50. A l'Alt Empordà i al Baix Empordà, tot i que la majoria de les poblacions tenen una mitjana d'edat de 40 a 45 anys, diverses localitats de les dues comarques disposen d'una mitjana de 45 a 50 anys. Ara bé, el cas més evident d'una mitjana d'edat alta és el Ripollès, ja que gairebé tots els seus municipis es troben a la franja de 45 a 50 anys.

Pel que fa a la resta de les comarques gironines, el Gironès és el territori on més freqüenta una mitjana d'edat baixa, perquè la majoria de les seves poblacions estan al grup de menys de 40 anys. Així mateix, la Selva compta amb diverses localitats que es troben a la franja de menys de 40, tot i que alguns dels seus municipis també estan al grup de 45 a 50 anys. Al Pla de l'Estany, les franges més habituals són les de menys de 40 anys i de 40 a 45, mentre que a la Garrotxa es tracta de les de 40 a 45 anys i de 45 a 50. Per acabar, tal com es pot observar al mapa de la mitjana d'edat –generat pel visualitzador Sitmun–, les poblacions de la Cerdanya se situen entre els grups de menys de 40 anys, de 40 a 45 i de 45 a 50.