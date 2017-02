Més fàcil consultar per «prendre decisions»

«Serà més fàcil consultar la informació per prendre decisions», va valorar ahir el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, en la presentació del Sistema d'Informació Territorial Municipal (Sitmun). A part d'incorporar la informació urbanística, cartogràfica i demogràfica dels municipis de la demarcació, aquest visualitzador –en forma de mapa– pretén tenir aplicacions pràctiques per als ajuntaments, les empreses i la ciutadania. «Ha de ser el punt de partida de la gestió territorial, una plataforma amb la qual els ajuntaments i la ciutadania puguin treballar activament la gestió del territori i oferir no només una visió adaptada al municipi, sinó també la possibilitat de treballar les comarques gironines amb visió de conjunt», va exposar Vila.

Com a exemples pràctics, l'eina Sitmun pot ser útil a les empreses per localitzar naus industrials buides i a la ciutadania per consultar si pot construir una piscina al terreny del seu habitatge. Així mateix, aquest visualitzador –que funciona a través d'internet– permet que els consistoris afegeixin (a partir d'avui) la informació municipal sobre espais naturals, edificis culturals, la xarxa de subministraments i el mobiliari urbà, entre altres aspectes. En aquesta línia, el vicepresident de Promoció Econòmica de la Diputació, Miquel Noguer, va explicar ahir que aquesta eina reverteix «en benefici del desenvolupament econòmic de la demarcació».

La cap de Promoció Econòmica de la Diputació, Helga Nuell, va concretar que dins de Sitmun «totes les dades estan englobades». D'aquesta manera, Nuell va remarcar que «cada vegada que es necessiti fer una actuació al territori, no caldrà generar la informació de nou». Aquest visualitzador de les comarques gironines genera el mapa amb les dades obtingudes de fonts d'informació de diferents institucions, com la Direcció General del Cadastre, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu­nya, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, així com altres departaments de la Generalitat, a part de la mateixa Diputació. Actualment, el sistema Sitmun també funcionen a la Diputació de Barcelona i de Lleida, a més dels consells insulars de Mallorca i Menorca.

Qualsevol usuari pot accedir a Sitmun d'una manera totalment lliure i gratuïta entrant al següent web: sitmun.ddgi.cat