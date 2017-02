Els impagaments dels estudis a la UdG augmenten un 253% en quatre cursos

Els impagaments de les matrícules a la Universitat de Girona (UdG) han augmentat un 253% en només quatre cursos. Segons l'informe anual del síndic de greuges, 70 alumnes de la UdG no van pagar els seus estudis el curs 2011-2012, mentre que el curs 2014-2015 van ser 247 alumnes. Així mateix, el síndic, Rafael Ribó, ha constatat que «el nombre d'estudiants que no poden assumir l'augment del cost dels estudis universitaris s'ha incrementat els últims anys», recordant que l'impagament de les matrícules pot donar lloc a anul·lar-les o a invalidar les matèries cursades.

«Malgrat l'esforç de la Generalitat d'intentar compensar les restriccions per accedir a la beca general convocada pel Ministeri, es valora que aquest esforç no ha estat suficient per atendre les necessitats sorgides de la crisi i per pal·liar el fort impacte de l'augment dels preus», ha exposat el síndic, que ha afegit que «alguns estudiants depenen d'iniciatives solidàries de l'entorn universitari per continuar o finalitzar els estudis». Per això, ha considerat «inacceptable que els alumnes hagin de dependre de la bona voluntat de les universitats i altres fonts de finançament d'iniciativa privada».

De fet, el síndic ha tornat a centrar l'any 2016 bona part de la seva atenció a les queixes relacionades amb la vulnerabilitat social, com els darrers anys, tot i que també en problemes de sostenibilitat territorial, que han augmentat de forma important els últims anys. Ribó ha reiterat que cal millorar l'atenció social a les persones en risc d'exclusió i ha alertat de la poca transparència, a part de la falta de participació ciutadana, en certs projectes urbanístics.

El 2016 el síndic va rebre més de 10.013 queixes (davant les 10.647 del 2015), en va tramitar més de 17.000, va rebre més de 10.300 consultes (davant les 12.300 del 2015) i va tramitar-les totes. També va iniciar 281 actuacions d'ofici (davant les 205 del 2015) i en va tramitar 606. A les comarques gironines, el Baix Empordà va liderar les queixes i el Gironès les consultes.

El Baix Empordà va registrar 248 queixes i 110 consultes, mentre que el Gironès va tenir 170 queixes i 206 consultes. Tot seguit es va situar la Selva amb 215 queixes i 200 consultes, l'Alt Empordà amb 145 queixes i 109 consultes, el Ripollès amb 43 queixes i 55 consultes, la Garrotxa amb 26 queixes i 48 consultes, el Pla de l'Estany amb 14 queixes i 32 consultes i la Cerdanya amb 15 queixes i nou consultes.

Segons l'informe anual del síndic, que es va lliurar ahir a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de les queixes rebudes i actuacions d'ofici iniciades, gairebé 3.500 corresponien a polítiques socials (una xifra similar dels últims anys), el 62% de les quals van ser interposades per dones. Bona part de les 1.582 queixes, consultes i actuacions d'ofici sobre educació, que han crescut, van estar relacionades amb la matriculació i la planificació del sistema escolar, la universitat, els drets i deures dels alumnes o l'assetjament escolar.

De les 1.600 sobre salut, que també han crescut, més d'un terç van ser per llistes d'espera, reducció de personal o tancament de CAPs, un 22% sobre disconformitat amb el tracte rebut pel pacient i un 14,5% per disconformitat amb el diagnòstic i el tractament de la malaltia. La infància i l'adolescència van generar 1.300 intervencions i els serveis socials 1.520 actuacions. Pel que fa a l'àmbit del consum, va suposar 1.778 queixes o actuacions del síndic de greuges.