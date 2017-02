El desdoblament de la N-II provoca cues de fins a quatre quilòmetres a Vidreres

Dia complicat per als usuaris de la Nacional II al seu pas per la Selva interior. I és que les obres de desdoblament d'aquesta carretera van obligar més d'un a tenir paciència sobretot a primera hora del matí. I és que es van generar cues que van arribar als quatre quilòmetres de longitud, bàsicament perquè a causa dels treballs s'anaven fent talls dels carrils de forma alternativa.

Les obres de desdoblament són les que afecten el tram que va des de Sils fins a Maçanet de la Selva. I en aquests moments hi ha molta maquinària pesada treballant-hi, ja que haurien d'estar acabades l'any vinent.

Això va provocar ahir entre molts usuaris indignació i a les xarxes socials, especialment al Twitter, ho van fer notar. Per exemple, més d'un conductor es va adreçar amb un tuit al Servei Català de Trànsit (SCT) demanant què passava, perquè estaven aturats a la via. L'usuari @xavialti deia per exemple: «Què passa a la N-II direcció Girona des de Blanes? Aturats sense avançar. Fa 10 minuts que estem aturats». La majoria pensaven que era un accident, com molts dels que ha registrat la carretera, però en canvi, tot es reduïa a les obres.

Això va obligar a fer un tuit destacat al SCT on asseguraven que hi havia «retencions a la N-II a Vidreres a causa d'unes #obres. Es fan talls alternatius de carril que afecten ambdós sentits @transitn2». Aquestes obres ja van començar fa uns dies i, de fet, poden tenir afectació entre les vuit del matí i les sis de la tarda. Més d'un veí ha trobat aquests darrers dies que començaven a anar més lents del que sol ser habitual però ahir és quan va haver-hi més retencions perquè hi havia talls momentanis en algun carril.

De fet on es va notar més va ser al que anava en sentit Barcelona, ja que és on momentàniament hi va haver cues de quatre quilòmetres. En l'altre sentit de circulació, van ser menors.

Un altre afegit de les obres d'aquesta via i que també provoca l'ensurt a més d'un usuari és que des de dilluns la sortida de Sils per als que venen de Girona es troba tallada. Això fa que la gent que vol anar a aquesta població o cap a les veïnes hagin de dirigir-se a la següent, que ja és un parell de quilòmetres més amunt, la de Mallorquines.