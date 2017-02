Anglès reformarà l´antiga Casa de la Vila i hi centralitzarà els serveis a les persones

L'equip de govern d'Anglès (CiU-AM) reformarà l'antiga Casa de la Vila, que actualment funciona com a hotel d'entitats, i hi centralitzarà els serveis a les persones. Així ho va avançar el regidor de Comunicació i Educació, Jordi Pibernat (AM), qui va explicar que l'actuació comptarà amb un pressupost d'uns 100.000 euros –finançats a través del projecte del Pla de Barris– i que la idea és tenir-ho enllestit de cara al gener del 2018. «Intentarem centralitzar diferents serveis en aquest espai, sense que deixi de funcionar com a hotel d'entitats», va precisar Pibernat, que va afegir que la idea és «donar vida durant tot el dia» a aquest equipament públic. «Els serveis socials que ara són al CAP es traslladarien a aquest edifici», va detallar l'edil anglesenc a tall d'exemple.

Primer, però, cal reformar les instal·lacions de l'antic edifici consistorial, situat a la plaça Major. «Quan es va fer el trasllat de l'ajuntament, aquest espai va quedar com a hotel d'entitats i s'hi van posar alguns armaris i mobles. Però, des de llavors, no s'hi ha fet cap adequació i no compleix ni amb la normativa d'accessibilitat», va relatar el regidor. L'ajuntament d'Anglès es va traslladar al nou edifici consistorial de Can Cendra, situat al barri antic, el maig del 2010, per manca d'espai.

L'antic consistori compta amb una planta baixa i dos pisos on actualment es reuneixen les entitats locals, es realitzen cursos de català o hi treballen els tècnics de joventut, entre altres activitats i serveis. Tot i això, no disposa d'ascensor per a persones amb mobilitat reduïda, entre altres mancances. Per això, l'actuació consistirà en arreglar les escales i l'entrada de l'edifici, instal·lar un ascensor, renovar els lavabos, canviar finestres o arreglar una part de la teulada.

«El que fem és adequar-lo perquè sigui més accessible», va explicar Pibernat, que va afegir que també s'habilitaran diverses aules en una de les plantes, mentre que a l'altra s'hi instal·laran despatxos, on es traslladaran els diferents serveis a les persones. «A la planta baixa, on hi havia la sala de plens municipals, s'hi farà una sala polivalent amb capacitat per a 30 o 40 persones per poder fer-hi xerrades o presentacions», va avançar el regidor, que va afegir que també està previst que es faci una aula d'informàtica amb servei de telecentre.

Propera licitació

De moment, el projecte encara ha de ser aprovat definitivament. Tot i això, l'equip de govern confia en treure'l aviat a licitació i que l'obra pugui estar enllestida per la fira de Sant Antoni de l'any vinent, que té lloc al llarg del mes de gener.