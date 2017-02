La selectivitat no exigirà a l'alumnat conèixer la nova ortografia fins al 2020

Els correctors dels exàmens de Llengua i Literatura catalana a la selectivitat donaran per bo tant l´ús de l´última normativa aprovada per l´Institut d´Estudis Catalans (IEC), que inclou mesures com la supressió del gruix d´accents diacrítics, com l´anterior. Aquest criteri es mantindrà els propers quatre anys, de manera que no s´exigirà als estudiants que coneguin la nova ortografia fins al 2020.

Aquesta és la novetat més rellevant de la convocatòria d´enguany de les Proves d´Accés a la Universitat (PAU), que mantindran l´estructura de les edicions anteriors i continuaran determinant l´accés de l´alumnat als estudis universitaris. Tal com ha reiterat en nombroses ocasions, la Generalitat no aplicarà la revàlida a final de Batxillerat introduïda pel Ministeri d´Educació i que, de fet, el mateix Govern espanyol va deixar sense efectes acadèmics al desembre.

A més d´informar del doble criteri de correcció ortogràfica i gramàtica, la Secretaria d´Universitats i Recerca de la Generalitat va concretar que la selectivitat es dividirà en dues fases. Una de general i obligatòria, en què els estudiants faran 5 exàmens de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera i Història o Història de la Filosofia) i una a escollir entre Història i fonaments de les arts, Matemàtiques, Llatí i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. I una altra fase específica, que és voluntària i serveix per pujar nota, en què l´alumnat haurà de triar entre una vintena d´assignatures diferents.

Universitats ja va anunciar aquesta estructura de les PAU el març de 2016 i, també, en les orientacions de principi de l´actual curs escolar. Ara remarca que l´ordre ministerial aprovada el 22 de desembre va ratificar la proposta de la Generalitat per a la selectivitat de 2017.