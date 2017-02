una quarAntena de persones van participar ahir al matí en una nova edició de la campanya de donació de sang a la seu d'Endesa a Salt. En total, 37 treballadors d'Endesa a Girona, tant personal propi procedent de totes les unitats, processos i empreses, com personal extern contractat que està prestant els seus serveis a la demarcació, van acostar-se ahir de nou a una del migdia a les instal·lacions de la companyia per fer la seva donació altruista. Aquesta és la setena vegada que una unitat del Banc de Sang i Teixits del Trueta es desplaça a la seu saltenca per a la campanya anual de donació de sang entre tots els empleats. A més de millorar les reserves del Banc de Sang, la campanya pretén conscienciar els treballadors de la companyia de la importància de donar sang de manera periòdica.