La Fira del Vaixell tanca amb èxit de vendes

Visitants passejant per la mostra d´embarcacions de la Fira del Vaixell d´Ocasió d´Empuriabrava. ddg

La 29a edició de la Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava va tancar ahir les seves portes amb molt bones sensacions. Segons fonts de l'organització, la fira hauria superat l'èxit d'anteriors edicions venent el 25% de les embarcacions exposades. Una xifra que podria variar a falta dels resultats finals i una vegada es concretin les reserves que s'han formalitzat.

«Des de la fira hem vist com es consolida la tendència a la recuperació del mercat nàutic d'ocasió, que s'ha observat tant en l'increment de l'oferta, amb embarcacions de més eslora, Milla Zero, motos aquàtiques com en l'important volum de les demandes generalitzades entre tots els professionals presents», apunten des de l'organització de la Fira del Vaixell d'Ocasió.

Durant nous dies, més de 400 embarcacions van omplir el Port de la Marina d'Empuriabrava. Els nous compradors van poder aprofitar l'entorn en el qual cada any es porta a terme aquest esdeveniment per conèixer la varietat de serveis dels quals poden gaudir a la Marina d'Empuriabrava oferts per les diferents empreses del sector nàutic.

Enguany, la fira va comptar amb la participació del representant de la marca BMW a Girona. En una gran carpa situada a l'espai firal, els assistents van poder veure una àmplia oferta de la selecció dels millors vehicles seminous i de gerència.

A la zona portuària i també als pantalans s'hi van poder veure embarcacions des dels 3 i fins als 20 metres d'eslora, amb uns preus entre els 1.000 euros si es tracta de petites embarcacions auxiliars i fins a més de 500.000 euros de les embarcacions de més eslora. Com cada any, els més aventurers també van poder escollir entre l'àmplia gamma de motos aquàtiques que hi havia exposades.

A més de les empreses de venda d'embarcacions, com cada any la Fira va acollir estands relacionats amb la nàutica i els serveis: roba nàutica, creperia i escoles nàutiques, entre d'altres. També es va organitzar una convocatòria d'exàmens per als títols de patró bàsic i patró d'embarcació d'Esbarjo.

A punt de complir les tres dècades, la Fira del Vaixell és considerada un referent en la nàutica d'ocasió i atrau cada any milers de visitants. Aquesta fira es considera la més important i de més volum que se celebra a tot l'Estat en el sector del vaixell d'ocasió, fent desplaçar els compradors d'arreu.