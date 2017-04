Fontcoberta acaba serveis i recepciona la urbanització Nova Melianta

Una dècada de problemes a la urbanització Nova Melianta, que es va crear amb el nom de Ciutat Jardí, s'ha tancat amb la recepció del sector per part de l'Ajuntament. La mesura es va aprovar a l'últim ple municipal, resolent així «una situació anòmala» –en paraules de l'alcalde, Joan Estarriola– que es va originar amb la fallida de l'empresa promotora de les obres.



Amb veïns i 240 parcel·les

Els problemes van començar el 2007, just abans de l'esclat de la crisi. La urbanització té 240 parcel·les i ja s'hi havien construït 90 cases. Durant aquests anys, tots els habitatges s'han ocupat i, per tant, les famílies que hi viuen ho han fet sense disposar de serveis com ara les voreres, les senyalitzacions, la retolació de carrers o les mesures de seguretat acabades.

L'alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola, va explicar que tot això s'ha completat al llarg dels últims tres anys amb recursos provinents de gairebé la meitat de l'aval de la urbanització que han aconseguit recuperar –un assumpte que, com va apuntar, encara manté un front judicial obert–, d'un programa del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de recursos propis municipals.

L'alcalde va celebrar que «amb això hem pogut certificar els serveis bàsics, posar voreres i fer que tots els llums funcionin», entre d'altres actuacions. Però va explicar que es mantindrà com «un passatge peatonal, amb sauló i arbres, que s'anirà fent a mesura que es vagin fent cases». Per aquest any, el Consistori preveu posar els elements que falten a la plaça dels Remences.

La urbanització Nova Melianta dona a la zona esportiva i a la llar d'infants de Fontcoberta, amb una façana que també afectava la platja d'Espolla.