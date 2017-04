Cremen unes bales de cotó a l'exterior d'una empresa de Besalú

Els Bombers van treballar ahir al matí en un incendi en una fàbrica de Besalú situada a la carretera d'Olot. Van rebre un avís a dos quarts de nou que estaven cremant bales de cotó dipositades a l'exterior de les instal·lacions.

Ràpidament van sufocar les flames i pels volts de dos quarts de deu ja les tenien apagades del tot.

Els treballadors de l'empresa també van ajudar els efectius d'extinció d'incendis a remullar i remoure el cotó. En total hi havia 22 bales de cotó d'uns 500 quilos cadascuna situades a tocar d'una paret de la fàbrica. Els Bombers hi van treballar amb quatre dotacions i dues d'elles es van quedar més estona així com treballadors de l'empresa que, amb maquinària, van ajudar-los.