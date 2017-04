Lluitar contra els «depredadors socials» autors de delictes sexuals

L'increment dels delictes sexuals, aquesta és una de les preocupacions que tenen els Mossos d'Esquadra a Girona. Així ho va posar de manifest el cap dels mossos a Girona, el comissari Josep Milan, que va destacar que són delictes que han de perseguir com passa en temes de violència de gènere en l'àmbit de la llar o en àmbits molt privats on la policia no pot entrar a prevenir-los. Assegura que els «depredadors socials» són uns delinqüents contra els quals cal lluitar i que per aconseguir-ho cal un «canvi de mentalitat· de la societat.



Un altre tema que el cap de la Regió Policial va posar sobre la taula i que preocupa molt la policia és el gihadisme. El 2016 en accions preventives, el cos hi ha destinat més de 80.000 hores.



I va afegir que una mostra que el cos de Mossos d'Esquadra està preparat són les seves actuacions per exemple, en la flashmob que va provoca el pànic a Platja d'Aro; la celebració de la Diada a Salt, o la detenció d'un home que va amenaçar de bomba quan anava amb el TAV a Girona. Una mostra més de la seva implicació de la lluita del terrorisme és que han incrementat «tant els mitjans com les investigacions». I també va afegir que el cos està coordinat amb altres policies i que malgrat l'amenaça, els Mossos s'esforcen per garantir la tranquil·litat i en grans esdeveniments amb seguretat.



En el marc de les Esquadres, ahir es va commemorar els 20 anys de la Regió Policial i també es van entregar 138 felicitacions i 13 diplomes tant a mossos de diverses unitats com agents d'altres cossos, serveis mèdics, ciutadans, entre altres. Van distingir per al coronel en cap de l'exèrcit espanyol, Javier Mur; la cap del SEM a Girona, Anna Fontquerni, entre altres. Membres de la Regió Policial de Girona també van rebre nou medalles el 21 d'abril una d'elles l'anteriorment explicada; l'altra la d'un agent que va salvar una criatura que s'ofegava a Santa Cristina i finalment una per salvar un home amb aturada a Platja d'Aro.