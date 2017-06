El síndic reclama mesures per evitar el «col·lapse» de les oficines del DNI

El síndic de Greuges de Catalunya reclama que s'adoptin les mesures necessàries per evitar el «col·lapse» del servei de tramitació de DNI i passaport. Rafael Ribó reclama a l'Administració que garanteixi que el sistema de cita prèvia s'ajusta a la demanda real i que s'evitin situacions com les de diverses comissaries de la província de Girona, on en el sistema de cita prèvia s'imposa una espera mínima de dos mesos per renovar-se els documents oficials. Un problema, recorda el síndic, que s'estén a la majoria de comissaries catalanes, que no donen hora fins a la segona quinzena d'agost. A Barcelona, aquesta situació fins i tot duu la gent a dormir a la porta de les oficines per aconseguir un dels números limitats que la Policia atorga al dia als ciutadans sense cita prèvia.

Entre les mesures que proposa el síndic s'hi preveu la contractactació de personal temporal de reforç o el nomenament de funcionaris interins. Ribó també assenyala que calen recursos econòmics suficients per incentivar que els treballadors facin hores extraordinàries per atendre les demandes i així es pugui desbloquejar el sistema. En aquest sentit, considera que cal buscar solucions efectives mentre no s'executi la convocatòria de places per al Cos Nacional de Policia. Tot i que l'inici del període estival comporta cada any un increment en la demanda de tràmits de gestió, el síndic destaca que enguany s'hi ha d'afegir que el 2017 caduquen els primers DNI electrònics i que ara s'han de renovar. També s'han detectat problemes tècnics en el programari de l'aplicació informàtica.

A aquesta situació, s'hi afegeix el decreixement en el nombre d'efectius que treballen a les oficines de tramitació perquè s'inicien els torns de vacances. Amb motiu de la investigació, s'ha comprovat la disponibilitat de cita prèvia a les comissaries de Lleida, Tarragona i Girona. En totes aquestes, llevat de l'oficina de Les (Vielha), amb una cita disponible a partir del 3 de juliol; la de Figueres, amb una cita disponible a partir del 31 de juliol, i la de Camprodon, amb cita disponible a partir del 13 de juliol, les cites es programen per a mitjan agost. En el cas de l'oficina de Reus, s'informa que «no té cites disponibles». Crida l'atenció que l'oficina del carrer Muntaner, de la ciutat de Barcelona, i la d'Igualada, mostressin disponibilitat a partir del 19 de juny.