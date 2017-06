La CUP ultima un estudi sobre despeses de la Diputació

La CUP compleix dos anys a la Diputació de Girona i ahir el diputat Lluc Salellas va fer un balanç sobre la feina feta des que, per primera vegada, la formació anticapitalista va entrar en un ens que creuen que «hauria de desaparèixer» però, ni s'han desplegat les vegueries ni Catalunya és independent, de manera que hi segueixen per «canviar el model» de la Diputació que durant anys, va prosseguir Salellas, ha estat marcada per la seva «opacitat», era «desconeguda» per la ciutadania i ha tingut actituds «poc nobles».

Els anticapitalistes van fer una valoració positiva de la feina feta en transparència i fiscalització, però «queda molt camí per recórrer» en el «canvi de model de governança i cultura política» que, van dir, es fa difícil amb 1 diputat i pel qual cal «voluntat política».

Salellas va apostar perquè l'ens supramunicipal deixi de ser «una repartidora de subvencions» i faci un gir cap «a un model d'oferir serveis directament als municipis» i no «subcontractant empreses» que a vegades «en aquest país han estat processos opacs i perillosos»

Sobre la fiscalització i transparència, va destacar dos informes que estan elaborant i que presentaran a la ciutadania. El primer, un estudi de les despeses del dia a dia de la Diputació (i organismes com el Patronat de Turisme o Xaloc) per saber com es van gastar els diners l'any 2016 i que faran públic al setembre, ja siguin factures, viatges, hotels, contractacions... perquè «una cosa és el pressupost, que és una declaració d'intencions, i una altra en què s'acaba gastant finalment», va reblar Salellas en roda de premsa.

El segon informe girarà al voltant del cas Manga, on està personada la CUP com a acusació, i que és, en paraules de Salellas, «el cas de corrupció més gran que hi ha hagut a les comarques gironines». Un cas on hi ha implicats, entre altres, càrrecs de la Diputació, alguns encara vinculats a l'ens. Per això, com ja han fet des que va esclatar el cas, el cupaire va aprofitar per insistir que aquests investigats per corrupció s'haurien «d'apartar fins que hi hagi judici». L'informe, a partir de l'anàlisi del sumari del cas, el presentaran al juliol.



Balanç de la feina feta

Pel que fa a la feina feta a la Diputació, Salellas va oferir un conjunt de xifres per mostrar que són el grup (amb un diputat) que més actiu s'ha mostrat i que «amb humilitat», va dir, suposa un «fet innovador i transcendent». «Aquí ningú preguntava, es negociava als despatxos» i «hem intentat aportar debat polític», va afegir.

Per exemple, «abans els plens duraven 37 minuts de mitjana» i des que la CUP va entrar a la Diputació en duren 87, «parlant als punts de l'ordre del dia i debatent». A més, han fet «150 intervencions al ple» i «ERC només 37, el PSC 31 i IdS 11», va enumerar. També han fet 77 precs i preguntes, mentre que «el PSC 6, ERC 2 i IdS cap» i han controlat el Govern consultant fins a 900 decrets, dels quals 70 han acabat en preguntes al ple, mentre que «ERC 8, PSC 4 i IdS cap al voltant de cap decret». En paral·lel, van votar en 105 ocasions de manera diferenciada del Govern i la resta «només vuit cops». També han entrat 200 preguntes al registre sobre expedients i informació diversa, va dir.

Finalment, Salellas va recordar que de les 22 mocions que han presentat, 19 han estat aprovades, encara que algunes d'elles, va lamentar, estan per desenvolupar.